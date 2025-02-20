Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что американский бизнесмен Илон Маск для достижения скорейшего мира на Украине может отдать распоряжение о лишении ВСУ доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink, сообщило РИА Новости.

По мнению депутата, ВСУ используют глобальную систему спутниковой связи для координации и ведения боевых действий. Отключение доступа Украине мотивирует правительство страны согласиться на мирные способы урегулирования конфликта. Обращение направлено бизнесмену, потому что он выступает главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США.

«Маск имеет возможность внести свою весомую лепту в прекращение кровопролития и убийств, которые продолжает множить режим Зеленского, отказываясь от мирных переговоров», — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат Шеремет считает, что подобный шаг со стороны Маска был бы гуманным. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский — «самозванец», который игнорирует миролюбивые предложения о переговорах президента США Дональда Трампа. Результатом становится эскалация на поле боевых действий. Депутат отметил важность сохранения человеческих жизней.

Ранее предполагалось, что Apple секретно сотрудничает с SpaceX для поддержки Starlink на iPhone.