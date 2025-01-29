Bloomberg: Apple может добавить поддержку Starlink в iPhone

Компания Apple готовится внедрить поддержку спутниковой сети Starlink в свои устройства iPhone и для этого ведет секретное сотрудничество со SpaceX и оператором T-Mobile US, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В понедельник, 27 января, вышло обновление программного обеспечения для iPhone, которое включает эту технологию, как отмечает агентство.

Оператор T-Mobile открыл регистрацию на бета-версию Starlink для пользователей телефонов и на этой неделе начал тестирование на ограниченном числе iPhone.

Пользователям сообщили, что они могут отправлять текстовые СМС с помощью спутниковой связи почти из любой точки земного шара. У первых пользователей в настройках мобильной сети появился новый переключатель для активации спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что компания Apple выпустила iOS 18.3. Первое в 2025 году обновление доступно для iPhone XS и последующих моделей.