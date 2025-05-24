В ГД призвали автора фильма о маленьком Гитлере задуматься над поведением

Депутат Госдумы Ольга Германова высказала мнение, что снимать фильм о маленьком Гитлере в год 80-летия Великой Победы неуместно, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, студент одной из киношкол Влад Колисниченко намерен снять фильм о маленьком Гитлере. По задумке автора, воспитательница обратит внимание на одного из воспитанников и пригласит для беседы его родителей. Темой станет мировоззрение мамы и папы маленького Гитлера. История будет представлена зрителям в жанре комедии абсурда. Режиссер собирает в интернете средства на съемку короткометражного фильма.

«Ему (автору. — Прим. ред.) следует задуматься над своими действиями», — отметила депутат.

Депутат ГД Германова высказала мнение, что необходимо проверить режиссера. Кроме того, стоит задать вопросы руководству учебного заведения, в котором он получает образование. Депутат не уверена, что в таких авторах должна нуждаться Россия. По ее мнению, идея фильма – это не мелочь.

«Что в голове у этого молодого человека, почему он хочет снять фильм именно про этого мальчика?» — высказала мнение Ольга Германова.

Депутат напомнила, что в России практически нет семьи, чьи прадеды не столкнулись с горестями Великой Отечественной войны. Ольга Германова считает, что не стоит шутить над данной темой в любом формате. Особенно неуместно появление фильма в юбилейный год победы.

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