В ГД призвали отменить пенсионную реформу

По мнению депутата Новичкова, отмена пенсионной реформы станет хорошим подспорьем для социального развития. Подобное предложение особенно актуально в год 80-летия Победы.

«У меня есть радикальное предложение, которое, на мой взгляд, идеально подходит для года 80-летия Победы», – сказал депутат «Абзацу».

Депутат предлагает два варианта — полностью отменить пенсионную реформу или провести ее ревизию. Николай Новичков считает рациональным возвращение возраста выхода на пенсию, который был введен ранее для мужчин и женщин. Депутат допускает, что процедура возвращения потребует принятия определенных мер со стороны правительства. В частности, Новичков предлагает возвращаться к прежней системе постепенно и поэтапно.

«Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», – считает парламентарий.

Собеседник «Абзаца» отметил, что в случае согласования данного решения отмена нынешней системы пенсионного начисления постепенно произойдет в центральных регионах страны. По его мнению, в настоящее время российская экономика стремительно развивается. В сложившихся условиях у граждан пенсионного возраста есть возможность самостоятельно решать — продолжать трудиться или выходить на пенсию. Парламентарий считает, что пришло время дать гражданам право на выбор.

Ранее сообщалось, что эксперт Крупнов предупредил о возможном сокращении пенсий в полтора раза из-за демографического кризиса.