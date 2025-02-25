Украинского президента Владимира Зеленского ожидает большой суд, который рассмотрит все его преступления, в том числе и геноцид русских. Такое заявление сделал Владимир Жога, полномочный представитель Путина в Уральском федеральном округе. Его мнение прозвучало в ходе программы «Соловьев Live».

Полпред сообщил, что раньше считал, что украинского лидера просто ликвидируют. Теперь он уверен в том, что Зеленский сядет на скамью подсудимых. Там будут обнародованы все преступления украинского режима, в том числе воровство денег, которые Запад отправлял Киеву.

«Вскроются многие преступления, которые совершались на территории Украины, и по геноциду русского населения. Обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, разрушения, убийства, пытки», — указал Жога.

Он добавил, что мир еще содрогнется, когда узнает о всех преступлениях украинцев. По его мнению, США уже начали обвинять Зеленского в различных грехах. Сама же Украина выдохлась и понесла большие потери. Запад параллельно с этим также устал оказывать постоянную помощь.

Ранее сообщалось, что Верховная рада со второй попытки проголосовала за положение, по которому полномочия Зеленского продлеваются до момента вступления в должность нового украинского президента. Выборы будут проводиться только после завершения конфликта.