В ГД заявили, что мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что мигранты совершают сексуальное насилие в отношении российских женщин из-за презрения к ним.

Депутат отметил, что мигранты, которые совершили сексуальное насилие на территории РФ, — это не всегда свободные мужчины. Часто у них есть жены и дети. Матвеев считает, что иностранные граждане совершают преступления по двум причинам. Первая — уровень культуры, вторая — презрение по отношению к россиянам, в частности, к женщинам. Депутат уверен, что мигранты не станут вести более добропорядочный образ жизни после въезда в РФ, если не будут введены более решительные меры в сфере контроля их пребывания.

«Решение этой проблемы — только ужесточение ответственности и, в частности, скорейшее введение отбора генетических материалов, то есть биологических материалов у всех въезжающих в страну иностранцев, в частности, мужчин», — высказал мнение депутат Матвеев.

По информации издания, Матвеев также поддержал предложение лидера фракции СЗРП Сергея Миронова о запрете трудовым мигрантам приезжать вместе с семьями. Однако реализовать данный план на практике сложно, считает депутат. Он отметил, что с каждой страной у РФ есть индивидуальные межгосударственные соглашения. Для мигрантов одних стран установить такие требования будет проще, для других — придется решить ряд юридических сложностей.

«Нужно не просто политическое заявление делать, а надо предлагать конкретный юридический механизм, каким образом данный запрет ввести. Мне пока неизвестно, какой юридический механизм, который соответствует российскому законодательству, предлагается коллегой Сергеем Мироновым», — добавил он.

