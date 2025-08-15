В Екатеринбурге сняли на видео праздник мигрантов

В Екатеринбурге зафиксировали на видео шумный праздник с участием мигрантов. Видеозапись разместили в телеграм-канале под названием «Многонационал».

На кадрах, по всей видимости, запечатлено свадебное торжество, организованное выходцами из других стран. Местом проведения стал двор многоквартирного дома, где собрались несколько десятков человек, включая детей и женщин, одетых в платки.

Музыкальное сопровождение обеспечивалось барабаном и трубами внушительных размеров — около двух метров в длину. В какой-то момент один из участников начал разбрасывать денежные купюры, вызвав ажиотаж среди собравшихся, которые принялись ловить банкноты.

Как сообщается, съемка производилась в районе Сортировка, расположенном в Екатеринбурге. В телеграм-канале этот район характеризуется как «мигрантское гетто».

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска сняла на видео тысячи мигрантов на улицах города.