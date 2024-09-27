В Геленджике спасатели нашли тело мужчины, которого унесло в море на сапе

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в Черном море в районе Геленджика спасатели нашли тело мужчины. Отдыхающего практически неделю назад унесло на сапе в открытое море.

Источник сообщил, что к сапу было прикреплено надувное кресло. В Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРСПО) МЧС ранее сообщили, что отдыхающего на сапе мужчину унесло в море. Инцидент произошел вечером 21 сентября. Спасатели оперативно начали поиски, но в первый день они оказались безрезультативными. На следующий день шторм не позволил продолжить поисковую операцию.

«Вчера спасатели Геленджикского подразделения МЧС России эвакуировали из моря тело утонувшего человека в районе Голубой бухты», — сообщили РИА Новости в поисковом отряде в пятницу, 27 сентября.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что найденное тело в районе Голубой бухты — это и есть пропавший на сапе мужчина.

SHOT сообщил, что погибший — 53-летний Борис Рылев. Официально информация не подтверждена, но супруга Бориса уверена в этом. Рылев отдыхал на море с семьей. Мужчина любил рыбачить. Он каждый день выходил в море на сапе Magnum Pro, который модернизировал при помощи надувного кресла. Тело мужчины выбросило на берег.

Ранее сообщалось, что тело сапсерфера выловили у Волжской ГЭС через шесть дней после гибели.