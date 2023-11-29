Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов рассказал, что решение певицы Ольги Бузовой участвовать в гуманитарной миссии на Донбасс вызвало у него восхищение, пишет интернет-издание « Абзац ».

Спикер отметил, что певица Ольга Бузова ассоциируется с гламуром. Решение организовать доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса вдвойне удивило и вызвало уважение.

«Уважение – да, в моих глазах она уважаемый человек. Не говорю, актриса она или не актриса, певица – не певица. Я подхожу чисто с точки зрения человека, человеческого чувства. И для меня она с большой буквы [человек], именно [из-за того], что она сделала.», - рассказал в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать» заслуженный артист РФ Алексей Огурцов

Ольга Бузова записывала видео, как она собирает и доставляет помощь. Певица не скрывала слез и эмоционально восприняла встречу с бойцами в госпитале. Алексей Огурцов рассказал, что смотрел все видео. Он уверен, что певицей, как и любой женщиной, движет материнский инстинкт. Природа заложила в мужчинах боевую натуру, но женщина способны сопереживать.

«Все равно любая женщина, любая девчонка – она мать, у нее в генах заложена жалость, милосердие.», - отметил собеседник издания

Сам артист руководит агитбригадой «Звездный десант», члены которой доставляют в зону СВО гуманитарную помощь. Он особенно восхищается теми, кто помогает военным и мирным жителям новых регионов.

Так, спикер отметил, что позиция народного артиста РФ Алексея Серебрякова относительно спецоперации изменилась. Теперь он помогает приютам животных, которые расположены в республиках и областях, недавно ставших частью РФ.

«Да, он выступил, будем так [говорить], покаялся, он рассказал. Он принимает участие сейчас в гуманитарной миссии – занимается бездомными собаками Донецка, Луганска, корма как-то поставляет», – добавил артист

Алексей Огурцов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нет прощения после того, сколько по его вине погибло мирных жителей, в числе которых - дети. Президент думал, что все происходящее - игра, но ситуация вышла из-под контроля из-за комплекса Наполеона. У Зеленского есть только один выход.

Ранее были названы последствия неудачного контрнаступления Украины для Киева. Издание The Economist пишет, что это и стало причиной раздела власти.