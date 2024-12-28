В Германии обсуждают возможность введения новых санкций против РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke призвала ввести новые санкции против РФ в связи с подозрениями в причастности Москвы к повреждениям кабеля EstLink 2.

РИА Новости напомнило, что 25 декабря линия электропередачи EstLink 2 отключилась. Она соединяет Финляндию и Эстонию. Полиция Финляндии предполагает, что инцидент произошел по вине судна Eagle S, которое следовало под флагом Островов Кука. Согласно данным финской таможни, судно перевозило российские энергоресурсы. Ведомства не располагают фактами, которые подтверждают данную информацию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью высказала мнение, что Москва должна понести наказание за причастность к повреждению кабелей. В качестве мер наказания она предлагает ввести против РФ санкции. Кроме того, политик считает необходимым усилить меры безопасности важных объектов инфраструктуры. Анналена Бербок заявила о важности увеличения инвестиций в национальную оборону.

«Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз», — сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Ранее сообщалось, что в России из-за санкций ЕС обрушились цены на СУГ.