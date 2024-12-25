В России из-за санкций ЕС обрушились цены на СУГ

Санкции Европейского союза (ЕС) позволили снизить стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование.

Отмечается, что внутренние цены на СУГ в России снизились вдвое. Это связано с ограничением экспорта топлива в Европу, вызванного санкциями. Таким образом, на внутреннем рынке России произошел избыток газа.

Кроме того, ожидается, что истечение контракта на транзит российского газа через Украину, который завершится 31 декабря, повлияет на биржевые цены на газ. Украина не собирается продлевать контракт, что, вероятно, приведет к росту цен на газ на финансовых рынках.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) представляет собой смесь углеводородов, в основном состоящую из пропана и бутана, которые принадлежат к группе маломолекулярных углеводородов.

СУГ получают путем сжижения природного газа или нефти под высоким давлением и при низкой температуре, что позволяет эффективно хранить и транспортировать газовые углеводороды в жидком состоянии.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает другие пути поставки газа в Европу.