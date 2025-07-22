В гидрометцентре оценили шансы заморозков в июле

В ночь на 22 июля в Кемеровской области температура опускалась до 0 градусов. В кемеровском гидрометцентре рассказали, стоит ли летом ожидать заморозков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В гидрометцентре отметили, что заморозки в июле — это редкое явление. Природное явление не стоит ожидать, потому что обычно почва в июле уже хорошо прогрета. В ночь на 22 июля в Кузбассе в некоторых населенных пунктах температура опускалась до критически низких для лета отметок: в Белово — до 0, в Юрге и Тайге — до двух градусов тепла, а в Кемерово — до шести.

В гидрометцентре жителей региона предупредили, что ближайшая ночь также будет холодной. Минимальная прогнозируемая температура — два градуса тепла, а максимальная — семь. Специалисты предположили, что с субботы в регионе снова настанет погода, привычная для лета. Изменения будут происходить постепенно.

«С четверга пойдет повышение температуры», — уточнил собеседник издания.

По информации издания, снижению температуры предшествовал ураганный ветер и ливни. В некоторых населенных пунктах устраняли последствия непогоды: убирали сломанные ветки и поваленные деревья.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», повторится ли адская жара в Москве и Подмосковье этим летом.