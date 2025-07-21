Синоптики дали шокирующий прогноз: повторится ли адская жара в Москве и Подмосковье этим летом

Июль в Москве и Подмосковье удивил аномально жаркой погодой. В столице и регионе температура воздуха поднималась до рекордных +39 градусов. Стоит ли вновь ждать аномальной жары этим летом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, на данный момент Москва и Подмосковье находятся в теплой части циклона. Даже после того, как он пройдет, серьезных понижений температуры ждать не стоит, однако небольшое похолодание все же будет.

«Максимальная температура в Москве составит +23…+25 градусов, по области +21…+26. Уже к выходным температура воздуха будет стремиться к +30 градусам, не более», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Аномальной жары с температурой воздуха более +36 градусов, продолжил эксперт, пока не ожидается.

«Я не вижу новой аномальной жары. До конца июля не предвидится, а дальше надо будет смотреть. Кроме того, по области в ближайшую субботу ожидается небольшое выхолаживание, до +11…+16 градусов ночью. Далее будет снова +15…+20 градусов», — заключил Ильин.

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