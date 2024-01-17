В Глазове в больницу доставили женщину с обезображенным лицом, которую в кафе ударил бутылкой по голове неизвестный

В Глазове в среду, 17 января, в больницу доставили женщину, у которой рассечен лоб и обезображено лицо (пострадали лицевые мышцы). В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике рассказали, что произошло с жительницей Глазового, сообщает udm-info.ru .

Женщина находилась в кафе, где познакомилась с компанией мужчин. Они начали общаться и совместно распивать алкогольные напитки. С одним из новых знакомых завязались ссора, в результате которой мужчина ударил 30-летнюю женщину по голове бутылкой из-под шампанского.

Нападавший сразу покинул кафе. Пострадавшую доставили в больницу. В дело вмешались сотрудники полиции. Они изъяли видео с камер наблюдения и определили личность неизвестного — это 24-летний местный житель, который нигде не работает.

Мужчину уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. В суде ему могут назначить до десяти лет лишения свободы.

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