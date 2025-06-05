В Госдуме призвали готовиться к отключениям интернета в День России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский допустил, что в День России в различных регионах могут наблюдаться перебои в работе интернета, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат предположил, что в День России ВСУ могут продолжить массированные атаки по регионам. Несмотря на проведение различных торжественных мероприятий, могут наблюдаться перебои в работе интернета. Боярский отметил, что в приоритете всегда будет находиться безопасность граждан. В рамках антитеррористических мероприятий отключение интернета считается уместной мерой. Депутат уточнил, что нестабильная работа может наблюдаться в мобильном интернете.

«Мы должны быть готовы к такому сценарию развития событий и относиться максимально с пониманием, поскольку это связано с безопасностью», — отметил Боярский.

Психолог Дарья Яушева допустила, что перебои в интернете могут провоцировать тревожное состояние у россиян. Эксперт рекомендует подстраховаться: заранее обсудить с родными способы связи на случай масштабного отключения связи, уточнить расписание транспорта и альтернативные маршруты. Психолог также советует сохранить необходимые документы и контакты на устройство, чтобы доступ к ним был открыт в режиме офлайн.

День России — один из главных государственных праздников страны, который ежегодно отмечают 12 июня. Об истории праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».