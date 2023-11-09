В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели накануне госпраздников

В думской электронной базе появился проект , автор которого член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предлагает сократить рабочую неделю накануне каждого государственного праздника.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющей сокращенный рабочий день перед государственными праздниками», - написано в проекте

Если праздник выпадает в будний день, то в день, который идет накануне, рабочая смена должна завершаться на один час раньше. Если же праздничный день выпадает на понедельник, то накануне выходного (или выходных) также необходимо сокращать рабочее время на один час. Значение не имеет, работает ли компания в традиционном формате или предусмотрены смены.

«Предлагается: в части 2 статьи 91 Трудового Кодекса слова «превышать 40 часов в неделю» заменить словами: «превышать 39 часов в неделю», - написано в пояснении к законопроекту.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие комплексные меры необходимо внедрить для привлечения водителей машин скорой помощи. Сейчас в этой специальности острый дефицит.