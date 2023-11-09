Увеличение премий и надбавок за стаж: в Госдуме предложили дополнительно поощрять водителей скорой помощи

В Москве отмечаются серьезные проблемы с водителями машин скорой помощи. На это обратили внимание журналисты.

Отмечается, что ситуация с нехваткой кадров в этом сегменте фиксируется в столице давно. Ранее на нее уже обращал внимание зампред Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, который устроил проверку московских скоропомощных стационарных комплексов. Однако, по данным Baza, на это время их администрация попросту наняла актеров, которые должны были сидеть в машине.

Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что решить проблему помогут комплексные меры.

«Во-первых, априори необходимо выплачивать достойную зарплату водителям машин скорой помощи. Более того, необходимо задуматься над развитием других методов поощрения сотрудников — над увеличением премий, надбавок за стаж и прочее», — уточнил Колунов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам парламентария, это далеко не все. Необходимо повысить общий престиж профессии водителя скорой помощи.

«Еще с детства ребятам надо прививать, что водитель скорой — герой, спасающий не меньше жизней, чем сами врачи. Порой, когда мы говорим об экстренных ситуациях, счет идет на минуты, и жизнь пациента зависит от того, вовремя ли он будет доставлен в больницу. Это та задача, которая ложится на плечи водителей скорых», — пояснил Колунов.

С этой целью, добавил собеседник, необходимо создать единое учебное пособие для воспитанников детских садов и младшеклассников на тему различных профессий.

«В нем в интерактивном формате, с красивыми картинками, раскрасками и прочим необходимо рассказать, как важны определенные профессии в нашем мире. Считаю, что важно внести в это пособие информацию о тех профессиях, где существует дефицит кадров, включая профессию водителя скорой помощи», — предложил депутат.

Ранее в Госдуме предложили разрешить вскрывать чужие авто для спасения животных.