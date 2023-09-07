В Хабаровске задержали пособника ВСУ, который переводил деньги противнику на БПЛА и оружие

В Хабаровске задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене, сообщает transsibinfo.com .

Предполагается, что мужчина переводил деньги ВСУ, чтобы украинская армия могла закупать оружие, боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

Установлено, что украинская сторона планировала привлекать мужчину к различным террористическим акциям, который он должен был проводить на территории России.

Кроме того, задержанный мужчина принял решение переехать на Украину и вступить в ряды военных, чтобы защищать территории соседнего государства.

Действия, которые производил мужчина, - это государственная измена. За подобные деяния граждане РФ привлекаются к суровому наказанию. Издание отмечает, что сотрудничество с любыми ведомствами киевского режима дестабилизирует внутреннюю политическую обстановку в РФ.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области, который имел гражданство одновременно РФ и Украины. Мужчина передавал данные расположения военных РФ и передвижения техники.