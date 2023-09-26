В Хакасии пожилая женщина отдала мошенникам 300 тысяч рублей ради спасения дочери

В Хакасии мошенники воспользовались всем известной аферой о ДТП и родственниках в беде, которая до сих пор приносит преступникам большие деньги. В этот раз жертвой обмана стала 77-летняя жительница Хакасии, сообщает newkhakasiya.online .

Пенсионерке позвонила женщина, которая обращалась к ней как к маме. Жительница республики не успела среагировать и понять, что это не ее настоящая дочь. Разговор был быстрый. Мошенница сообщила, что стала участницей ДТП и теперь на нее заведут уголовное дело.

Потом трубку резко выхватил сообщник мошенницы, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что может быстро помочь дочери, если пенсионерка оперативно переведет 300 тысяч рублей. Тогда ее дочь не станет участницей уголовного дела.

Женщина поверила и перевела мошенникам деньги. Деньги необходимо было передать через курьера. У пенсионерки были сбережения, которые она хранила для «черного» дня. Немного успокоившись, женщина позвонила дочери. Выяснилось, что с ней все в порядке. В помощи она не нуждалась.

«Когда человек ощущает себя в безопасности, он вряд ли поверит незнакомцу. Другое дело, когда жертва выходит из равновесия. Достаточно вызвать у человека сильные эмоции, как он тут же попадается на крючок и оказывается втянутым в игру. Именно в таком нестабильном состоянии человек податлив на обман», –отметил врио заместителя начальника следственного отдела полиции Черногорска Петр Яковлев

Петр Яковлев призывает всегда резко обрывать разговор, если поступают сомнительные звонки от неизвестных. Спикер также просит рассказывать пожилым людям (родным, соседям, знакомым) о том, что их могут обмануть и о том, как себя вести в такой ситуации.

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