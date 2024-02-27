В Хакасии в молочной продукции выявляли антибиотики

В 2023 году специалисты изъяли 119 кг молочной продукции по разным причинам. Так, во время проверок на прилавках обнаруживали продукцию с истекшим сроком годности. Иногда были нарушены требования маркировки. Не всегда продукция хранилась в рекомендованных санэпидемстанцией условиях. Также были нарушены технические регламенты. Всего за год проверили 13,6 тонны молочной продукции.

Специалисты республиканского Роспотребнадзора также брали пробы продукции. Иногда были выявлены некоторые несоответствия требованиям или же указанным данным на этикетке. Радиоактивных веществ или ГМО обнаружено не было. Иногда сотрудники выявляли добавление антибиотиков, а также увеличенную массу доли жира.

Ранее мы сообщали, что приобретение заводов АО «Данон» улучшит экономику Татарстана: республика сможет экспортировать продукцию и расширит ассортимент на прилавках магазинов.