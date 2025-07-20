В Химках благоустроили еще одну народную тропу

Возле дома 3А на улице Калинина в Химках специалисты обустроили народную тропу протяженностью более 36 метров, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, в рамках первого этапа работы специалисты уложили асфальтовое покрытие шириной два метра, установили бортовые камни. Во время второго этапа территория, прилегающая к тропе, будет озеленена. Реализовывать план начнут после окончания текущих строительных работ.

В администрации отметили, что работы по благоустройству пешеходных коммуникаций будут продолжены. В 2025 году в округе благоустроят 22 народные тропы. Принятые меры позволят местным жителям, не меняя привычный и удобный маршрут, передвигаться по улицам в любое время года безопасно и комфортно. На официальном сайте администрации опубликован полный список адресов, которые вошли в программу. Все пешеходные коммуникации выполнены по единому стандарту.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры в Подмосковье реализовывается с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Глава региона поручил благоустроить те маршруты, которыми пользуются жители для сокращения пути. Главные требования — комфорт и безопасность.

Ранее сообщалось, что на протяжении 2025 года в Подмосковье планировали обустроить 557 новых «народных троп».