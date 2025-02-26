В Подмосковье обустроят еще почти 600 «народных троп»

В 2025 году в Подмосковье обустроят 557 новых «народных троп», работы пройдут более чем в 50 округах и позволят местным жителям сократить дорогу до школ, больниц, автобусных остановок и других социально значимых объектов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. <…> Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, в этом году в региона благоустроят на 60 троп больше, чем в 2024-м. Наибольшее их число появится в Балашихе, Люберцах, Подольске, Одинцовском, Красногорске и Химках. Ознакомиться с полным перечнем адресов, по которым пройдут работы, можно сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.