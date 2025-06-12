В Химках наградили трудовые династии города

В администрации отметили, что мероприятие приурочили Дню России. Награжденные горожане участвуют в реализации патриотической программы «Успех V единстве поколений». Участников поблагодарили за активную гражданскую позицию. В зале звучала музыка, которая придавала мероприятию особенной значимости.

По данным администрации, участниками торжественной церемонии стали заместитель главы Ирина Жданкина, а также депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов, Наталья Каныгина, Николай Томашов и Ирина Спирина. Почетные гости поблагодарили горожан за многолетний труд, направленный на процветание округа. Спикеры отметили важность преемственность поколений и совместное стремление создавать благоприятные условия для жизни.

«Химки по праву гордятся своими трудовыми династиями. Врачи, военные, учителя, полицейские, пожарные и представители других профессий из поколения в поколение передают не только навыки, но и традиции служения родному городу и стране. Такие династии — это живая история Химок. Они показывают молодым пример преданности делу, ответственности и любви к своей родине. Важно помнить об их вкладе и рассказывать об их достижениях, чтобы укреплять связь между поколениями», — рассказала Инна Монастырская.

Участник боевых действий специальной военной операции Владимир Коннов рассказал, как военнослужащие ценят поддержку земляков. Он отметил, что многие волонтеры из Химок оказывают помощь не только бойцам, но и их родным. Они собирают гуманитарные грузы, помогают психологически, организовывают бытовую поддержку. Во время мероприятия много слов благодарности прозвучало в адрес общественников.

«Атмосферу праздника на награждении создали учащиеся и педагоги ЦДШИ, которые подготовили музыкальные номера. Юные вокалистки Эвелина Азимова и Яна Иванько исполнили песни "Моя Россия" и "Журавли", а преподаватель класса баяна Иван Фирсанов порадовал зрителей исполнением легендарной "Смуглянки"», — проинформировали в администрации.

Ранее сообщалось, что патриотическая лекция ко Дню России прошла в Химках.