Патриотическая лекция ко Дню России прошла в Химках

В школе «Перспектива» в Химках провели лекцию, во время которой рассказали об истории возникновения Дня России, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации рассказали, что мероприятие посетили ученики и их родители, педагоги, депутат Ирина Спирина. Лекцию приурочили приближению Дню России — одному из главных государственных праздников.

«В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР — важный шаг на пути к формированию современной демократической государственности. Сегодня 12 июня символизирует независимость, свободу и ответственность за судьбу своей Родины. Это день гордости за страну, ее мощь, культуру, достижения и героическое прошлое. Он объединяет миллионы граждан и напоминает о нашей общей истории и ответственности за будущее», – поделилась Ирина Спирина.

В администрации рассказали, что в мероприятии активное участие принимали ученики. Ребята подготовили творческие выступления. Они читали стихотворения и исполняли песни. Тематикой стала любовь к Родине.

По информации администрации, почетным гостем мероприятия стал ветеран боевых действий Александр Грошев. Он выразил слова благодарности жителям Химок, которые активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих РФ. Бойцы чувствуют моральную поддержку школьников, педагогов и родителей. Участники спецоперации получают также из тыла материальную помощь.

«Через рассказ о значимых датах, встречу с людьми, прошедшими боевые действия, через стихи, песни и живую дискуссию дети и подростки учатся понимать, чем велика их страна и почему важно быть ее достойным гражданином», – рассказала депутат Наталья Каныгина.

Лекция о значении Дня России — часть масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее начали реализовывать в округе в 2024 году. Депутат Инна Монастырская отметила, что программа посвящена единству жителей муниципалитета, которое проявляется в гордости за развитие России, любви к родной стране, желании сберечь историческую память.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня России в Химках организовали праздник народных традиций.