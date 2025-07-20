В Химках проверили участок с морскими контейнерами

В рамках масштабной кампании Подмосковья в городском округе Химки прошли рейды по выявлению и ликвидации незаконных площадок для хранения морских контейнеров, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации пояснили причины бдительного внимания по отношению к морским контейнерам. Их нередко сдают в аренду с целью хранения вещей. Представители рейдов проверяют, чтобы помещения соответствовали требованиям безопасности, а владельцы перечисляли налоги за аренду.

По данным администрации, в деревне Перепечино обнаружили объект, на территории которого с различными нарушениями складировали порядка 300 грузовых контейнеров. Собственнику выдадут акт и предписание. На устранение нарушений ему выделено 30 дней. В противном случае будут введены санкции. Аналогичные меры предпримут для каждого нарушителя.

«В случае если собственник не исполнит пункты, которые указаны в предписании для того, чтобы данная площадка отвечала разработанному стандарту, все контейнеры, размещенные здесь, придется демонтировать в добровольном порядке», — сообщила начальник отдела муниципального земельного контроля Комитета имущественных и земельных отношений администрации г.о. Химки Лина Пизаева.

В администрации напомнили, что с июля начал действовать новый стандарт размещения контейнерных площадок. К каждой организации выдвинуты четкие требования, которые предстоит в обязательном порядке выполнять. Рейды в округе будут продолжены. Собственникам рекомендовано ознакомиться с требованиями, чтобы не попасть в список нарушителей.

Ранее сообщались, что в подмосковных Химках организовали профилактический рейд «Детское кресло».