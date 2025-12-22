В Химках тестируют новый низкопольный автобус для узких улиц

Тестовые рейсы выполняются на маршруте № 1154, который был открыт в начале декабря 2025 года для улучшения транспортного сообщения между столицей и областью и соединяет район Филино со станцией метро «Планерная».

Модель Citymax 9 представляет собой современный низкопольный автобус, специально сконструированный для эксплуатации в условиях плотной городской застройки. Вместимость — 77 пассажиров.

Полностью низкий уровень пола и просторная зона у входа создают удобства для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В салоне установлены современная система климат-контроля, USB-разъемы для зарядки электронных устройств и электронные информационные табло.

«Наконец-то на наш маршрут поставили что-то современное. Вчера ехала на этом Citymax — внутри очень просторно, хотя снаружи он кажется компактным. Главное, что нет этих ужасных ступенек на входе, с коляской зайти теперь не проблема. И телефон удалось подзарядить по пути к метро!» — делится впечатлениями жительница Химок Наталья.

Результаты эксплуатационных испытаний в Химках станут решающими для будущего обновления парка на пригородных направлениях «Москва — область». В случае успешного подтверждения эффективности и надежности, автобусы могут быть запущены на регулярной основе для обслуживания сложных городских маршрутов, испытывающих высокую пассажирскую нагрузку.

