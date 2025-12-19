Компания «Мострансавто» вывела на маршруты праздничные автобусы

Компания АО «Мострансавто» вывела на маршруты в Подмосковье праздничные автобусы. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, транспортные средства оформлены в стилистике областного проекта «Зима в Подмосковье». Такие автобусы можно увидеть в Балашихе, Люберцах, Химках, Ногинске, Долгопрудном, Ивантеевке.

В общей сложности в регионе к Новому году украсят порядка 100 автобусов предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к Новому году.