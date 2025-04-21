В ХМАО на патриотическом плакате разместили американский боевой вертолет

Администрация Пыть-Яха разместила плакат с надписью «За наших», где на фоне российского флага изображен военный вертолет. Депутат думы ХМАО и пилот вертолета Алексей Савинцев уверен, что на баннере изображен американский самолет, сообщил muksun.fm.

По данным издания, первым на сходство с американским вертолетом обратил внимание читатель Muksun.fm. На баннере изображена буква Z и есть надпись: «За наших». Читатель прислал фото плаката, размещенного на фасаде многоэтажного дома.

«Баннер Пыть-Ях напротив администрации с изображение американского боевого вертолета „Апач“», — написал читатель Muksun.fm.

Редакция сравнила фото баннера с фотографиями боевого вертолета «Апач» и заметила некоторое сходство. Корреспондент обратил внимание, что в России также есть подобные модели: Ми-28 и Ка-52 «Аллигатор».

Депутат Савинцев с 21-летним опытом управления вертолетом уверен, что на баннере изображен именно американская модель. Он обратил внимание, что на носу вертолета распложен локатор. Кроме того, отличается остекление кабины. По его мнению, эти показатели указывают на то, что на баннере изображен не Ми-28.

Депутат отметил, что на патриотическом плакате у вертолета видна одноосная система винтов и особенная система шасси. По его мнению, значит, на фото изображен не российский «Аллигатор». Издание отметило, что баннер расположен напротив здания администрации Пыть-Яха. Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать появление иностранного вертолета на плакате в РФ.

«Три года добивались, чтобы муниципалитеты повесили Знамя Победы. Но пока не приняли документ, этого не происходило, а вот повесить изображение вертолета стратегического противника — это пожалуйста», — подытожил Савинцев.

Ранее сообщалось, что патриотический слет кадетов прошел в Московской области.