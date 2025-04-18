Патриотический слет кадетов прошел в Московской области

В Подмосковье прошел региональный слет кадетских образовательных организаций «Кадетская доблесть». Мероприятие приурочено ко Дню Победы и Году защитника Отечества, сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Через участие в таких мероприятиях кадеты не только развивают навыки, важные для будущей службы, но и воспитываются в духе уважения к подвигу поколений», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.

Слет провели на базе областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина во Фрязино. В нем приняли участие 600 ребят из 57 школ, а также 90 педагогов.

В рамках мероприятия провели круглый стол для директоров образовательных организаций кадетской направленности, военно-спортивные соревнования и историческую викторину. Также состоялся торжественный парад кадетов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет.