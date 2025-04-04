В ХМАО началась борьба среди молодоженов за «красивые» даты

«Красивые» даты — это даты, в которых выпадает несколько одинаковых чисел. Считается, что свадьба, заключенная в такой день, закончится длительной и счастливой семейной жизнью. Издание приводит пример — 25.05.25 и 25.10.25. В нынешнем году дни выпадают на воскресенье и субботу. Из-за большого количества желающих расписаться именно в эти дни в мэрии предложили сделать рабочими для сотрудников местных ЗАГСов. По данным издания, в городе также решили проводить церемонии бракосочетания по некоторым выходным в летний период времени. Так, расписаться можно будет 14 июня, 12 июля и16 августа.

По информации издания, в ХМАО существует традиция проводить массовую регистрацию браков. Она состоится в Сургуте в июле. Количество мест ограничено, поэтому заранее для молодоженов открыли запись. В последний раз церемонию в таком формате проводили в 2017 году.

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