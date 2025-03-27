В ХМАО прохожий сообщил в полицию о побеге детей из детского сада

В среду, 26 марта, в Нижневартовске прохожий сообщил в полицию о побеге детей из детского сада, сообщил muksun.fm.

По данным издания, инцидент произошел в детском саду № 90 «Айболит». Предположительно, территорию детского сада покинули двое малышей. Воспитатели обратили внимание на пропажу днем. Они начали поиски самостоятельно, которые оказались безрезультативными. В полиции заявили, что первым о пропаже сообщил случайный прохожий.

«Сообщение поступило в районе 12 часов от прохожего», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по ХМАО корреспонденту Muksun.fm.

В пресс-службе уточнили, что следующий звонок о пропаже поступил от сотрудника детского сада. Представители правоохранительных органов нашли детей в тот же день. Малыши находились недалеко от здания детского сада.

По данным пресс-службы, в настоящее время сотрудники выясняют все причины происшествия. Предполагается, что дети решили прогуляться. Противоправных действий в отношении малолетних совершено не было. Согласно данным телеграм-канала «Gorod3466», территорию детского сада покинули двое воспитанников в возрасте четырех лет. Малышей заметили прохожие примерно в двух кварталах от здания.

Ранее сотрудники полиции дали рекомендации родителям подростков, как не допустить участия их детей в популярной и опасной игре «Исчезни на сутки».