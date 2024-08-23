В ХМАО задержали двух чиновников дептранса

В ХМАО задержали чиновников Андрея Середнева и Ольгу Власову, которые занимают высокие руководящие должности в региональном департаменте транспорта, сообщил muksun.fm.

Источник Muksun.fm подтвердил информацию, распространенную ранее в телеграм-канале NEFT, о внутренней проверке. Инициатором проверки выступила правительственная служба контроля. Материалы передали сотрудникам правоохранительных органов. Врио губернатора Югра проинформирован о происшествии.

Подробности дела не разглашают, пока проводятся следственные действия. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. В департаменте проводят обыски. Государственные служащие дают показания. Решение о мере пресечения выдаст суд.

Ранее сообщалось, что суд отказался выпускать из СИЗО экс-заместителя министра обороны РФ Булгакова, которого подозревают в мошенничестве.