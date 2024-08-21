Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова по делу о коррупции

Московский городской суд отказался выпускать из следственного изолятора (СИЗО) бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей из зала суда.

Ранее отправить Булгакова под арест постановил Басманный суд Москвы. Уточняется, что апелляцию защиты бывшего чиновника оставили без рассмотрения. В СИЗО он пробудет минимум до 25 сентября.

Отмечается, что в ходе заседания суда Булгаков отказался признавать свою вину. Адвокаты экс-замглавы оборонного ведомства просили суд смягчить ему наказание. Кроме того, защита утверждает, что экс-чиновнику необходима медицинская помощь, а именно — операция на позвоночнике.

Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о 50 млн рублей. Эти средства, по словам его адвоката, лежат на счету подрядчика, к которому экс-чиновник не имеет отношения.

О задержании Булгакова стало известно 26 июля 2023 года. В его задержании участвовали сотрудники ФСБ. Он занимал пост замминистра обороны в 2008-2022 годах.

Ранее сообщалось, что уголовное дело экс-замглавы Минцифры РФ Максима Паршина рассмотрят в суде 26 августа.