В Индии по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана задержали 11 человек

В Индии 11 человек заподозрили в шпионаже в пользу Пакистана, сообщило издание India Today.

По информации издания, подозреваемых в шпионаже задержали в разных штатах Индии. Операцию проводили на протяжении нескольких дней в рамках общенациональных репрессий против лиц, которые причастны к шпионской деятельности. Следить за ситуацией особенно активно начали после теракта в Пахалгаме, который произошел 22 апреля. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что задержанные передавали стратегические данные палестинской стороне.

По данным издания, в числе задержанных оказался блогер из Харьяны, который рассказывает подписчикам о путешествиях. Его подозревают в утечке конфиденциальной информации. Кроме того, были задержаны разработчик приложений, охранник и студенты.

По информации издания, людей привлекали к шпионской деятельности разными способами: обещанием материального вознаграждения, запугиваниями. С ними связывались через соцсети, мессенджеры. Иногда вербовали во время нахождения задержанных в Палестине.

«Использование в этих сетях инфлюенсеров в социальных сетях и молодых людей в возрасте 20–30 лет также подчеркивает эволюцию шпионажа, когда для сбора разведданных могут использоваться, казалось бы, безобидные каналы», — указано в материале издания.

По информации издания, в обязанности шпионов входило делать фотографии и передавать их посторонним лицам, заниматься финансовыми вопросами, собирать информацию о военной деятельности Индии.

Ранее сообщалось, что Индия заявила о важной роли российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном.