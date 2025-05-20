В Индии по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана задержали 11 человек
В Индии 11 человек арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана
Фото: [pxhere.com]
В Индии 11 человек заподозрили в шпионаже в пользу Пакистана, сообщило издание India Today.
По информации издания, подозреваемых в шпионаже задержали в разных штатах Индии. Операцию проводили на протяжении нескольких дней в рамках общенациональных репрессий против лиц, которые причастны к шпионской деятельности. Следить за ситуацией особенно активно начали после теракта в Пахалгаме, который произошел 22 апреля. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что задержанные передавали стратегические данные палестинской стороне.
По данным издания, в числе задержанных оказался блогер из Харьяны, который рассказывает подписчикам о путешествиях. Его подозревают в утечке конфиденциальной информации. Кроме того, были задержаны разработчик приложений, охранник и студенты.
По информации издания, людей привлекали к шпионской деятельности разными способами: обещанием материального вознаграждения, запугиваниями. С ними связывались через соцсети, мессенджеры. Иногда вербовали во время нахождения задержанных в Палестине.
«Использование в этих сетях инфлюенсеров в социальных сетях и молодых людей в возрасте 20–30 лет также подчеркивает эволюцию шпионажа, когда для сбора разведданных могут использоваться, казалось бы, безобидные каналы», — указано в материале издания.
По информации издания, в обязанности шпионов входило делать фотографии и передавать их посторонним лицам, заниматься финансовыми вопросами, собирать информацию о военной деятельности Индии.
Ранее сообщалось, что Индия заявила о важной роли российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном.