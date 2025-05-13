Индия заявила о важной роли российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном

Закупленные у России оборонительные системы С-400 сыграли важную роль в тех боях с Пакистаном, которые проходили ранее. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Его точку зрения привело РИА Новости.

По словам премьера, техника, стоящая на вооружении в индийской армии, превосходно себя зарекомендовала. Очень важную роль сыграли те системы ПВО С-400, которые были приобретены у РФ. Та техника, которая была произведена в стране, тоже показала неплохие результаты.

«Координация действий техники в операции была фантастической. Все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», — указал он.

Он добавил, что отличное прикрытие своих войск стало отличительной чертой индийской армии. По его словам, Пакистан ничего не может противопоставить этому, поскольку Индия обладает самыми современными и передовыми технологиями.

Ранее сообщалось, что между ВВС Индии и Пакистана прошел масштабный воздушный бой. По отзывам экспертов, он стал самым крупным не только в истории этих стран, но и всей новейшей мировой практике. В общей сложности в этом сражении приняли участие порядка 125 боевых машин, а сам бой длился дольше часа.