В Иордании после атаки беспилотников погибли американские военные

Центральное командование ВС США сообщило, что американская база, которая расположена на северо-востоке Иордании, была атакована беспилотниками, пишут РИА Новости . Известно о погибших и раненых.

На территории базы, которая расположена вблизи с границей Сирии, погибли три американских солдата. Центральное командование сообщило, что в первую очередь об их гибели должны узнать члены семей. Когда представители свяжутся со всеми родственниками, в течение суток они назовут имена погибших СМИ.

Также известно о 25 пострадавших. Военные получили ранения различной степени сложности. Подробности инцидента устанавливаются.

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о гибели военных. Он уверен, что база была атакована поддерживаемыми Ираном группировками в Ираке и Сирии. Лидер обещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.

В последнее время ситуация в мире постепенно накаляется. Конфликты Украины и России, Израиля и Палестины не прекращаются. Одновременно в мире происходят другие вооруженные стычки между разными странами, некоторые из которых являются следствием ранее не разрешенных глобальных проблем. Политолог Сергей Разгуляев уверен, что мир все ближе приближается к Третьей мировой войне. Подробности — в материале «Подмосковье сегодня».