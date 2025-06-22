В Иране казнили шпиона, сотрудничавшего с израильской разведкой

В Иране казнили мужчину, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля, сообщило агентство Nour News.

По информации агентства, казненный получал вознаграждение за передачу чувствительной информации об Иране представителям израильской разведки МОССАД. Мужчина предоставлял отчет куратору. Его местоположение установлено — одно из государств Персидского залива. Сообщается, что информация обновлялась каждую неделю. В задачу казненного входил сбор данных о конкретных лицах.

По данным СМИ, законодательство Ирана предусматривает смертную казнь. Персональная информация о личности шпиона не предоставляется. Данные о том, кто именно был объектом шпионажа, также не разглашаются. Установлено, что мужчина на регулярной основе получал материальное вознаграждение после передачи секретных данных. Каким способом была совершена казнь, не уточняется.

По информации СМИ, в Иране задержали не менее 22 человек, которых подозревают в передаче информации в рамках сотрудничества с израильскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Иран после атак по трем ядерным объектам экстренно призвал ООН провести собрание с целью осуждения действий, которые угрожают мировой безопасности. Удары были нанесены в рамках операции, проводимой США.