В Иране назвали число погибших при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране

Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир проинформировал, что вследствие удара израильской армии по тюрьме в Тегеране погиб 71 человек, сообщило агентство Mizan.

По информации издания, погибли заключенные и члены их семей, которые навещали в тот день родных. Известно также о гибели административного персонала тюрьмы, жителей близлежащих от тюрьмы домов, солдаты-призывники и граждане, которые находились в здании для выяснения некоторых судебных вопросов по заключенным.

«В ходе нападения на тюрьму "Эвин" погиб 71 человек», — приводит слова Джахангира агентство Mizan.

По данным иранской телерадиокомпании IRIB, Израиль в тот день атаковал преимущественно северную часть столицы Ирана. В частности, были поражены объекты, расположенные в разных районах города. Некоторые сотрудники и посетители тюрьмы, а также заключенные получили ранения различной степени тяжести, сообщило агентство Tasnim. После атаки предварительно информировали об одном погибшем. Кроме тюрьмы, под удары попали жилые дома мирных жителей. Административное здание тюрьмы частично разрушено.

Ранее сообщалось, что в Турции посоветовали обратить внимание на прогноз Путина об Иране и Израиле.