Мировому сообществу необходимо прислушаться к предостережению президента Российской Федерации Владимира Путина о возможном конфликте между Израилем и Ираном. С таким призывом выступила турецкая газета dikGAZETE.

В тексте говорится о недавнем заявлении российского лидера, в котором он предупредил, что конфликт между Ираном и Израилем, а также ситуация на Украине — это «реальные шаги к началу третьей мировой войны».

«Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной», — отмечает автор материала.

Он также напомнил о высказываниях российского лидера, касающихся планов США начать борьбу за власть с Китаем, о приближении НАТО к границам России и о том, что ряд государств, включая Украину, могут стать членами альянса и оказаться в числе противников России.

В статье ко всему прочему отдельно отмечается, что Владимир Путин — выдающийся аналитик, и его прогнозы всегда оказываются точными.

Ранее сообщалось, что МИД Катара вызвал посла Ирана в Дохе из-за ракетной атаки на американскую авиабазу. Ему было заявлено, что Доха осуждает действия своего соседа и оставляет за собой право на ответ. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Катар является для Исламской Республики дружественной страной. Воздушный удар не был направлен против нее. Его целью была база США.