В Исилькуле снова не нашли подрядчика для работ в недостроенной школе

В Исилькуле Омской области снова не нашли подрядчика для завершения строительства школы, сообщает gorod55.ru .

В минстрое Омской области Городу55 сообщили, что предлагали потенциальному подрядчику более высокую цену, чем была заявлена ранее. Также город готов заплатить сразу 20% от суммы в качестве аванса. Однако претендентов больше не стало. В новом контракте указана сумма в размере 589,5 млн рублей. Ранее «Облстройзаказчик» предлагал 505,5 млн рублей.

Заявку на тендер подала единственная омская компания — общество с ограниченной ответственностью «Стройреставрация». Члены комиссии по собственной инициативе отказали компании. Ранее подрядчик еще не построил ни одного здания.

«По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе комиссия отклонила такую заявку. В соответствии с пунктами 1, 4 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов.

Строительство школы началось в 2020 году. На данный момент готовность здания оценивается в 40%. За это время сменилось два подрядчика. Обе компании оказались недобросовестными и не выполняли в указанный срок необходимый перечень работ. В новом контракте указано, что объект необходимо сдать 31 октября 2024 года.

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