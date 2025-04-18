В Италии кабина фуникулера повисла в воздухе у подножия горы: есть погибшие

В Италии обрушилась кабинета фуникулера, в которой находились туристы, сообщило издание Sky News.

По данным издания, спасателям удалось своевременно оказать помощь девятерым туристам. Одна кабина застряла в воздухе у подножия горы. СМИ показывали, как проходила спасательная операция. Специалисты использовали страховочные тросы. Они освобождали людей одного за другим.

По информации издания, один человек получил сильные травмы. Мужчина находится в критическом состоянии. Четверо туристов погибли. Установлено, что двое погибших — граждане Великобритании. Личности еще двух жертв устанавливают. Известно, что они были парой.

Согласно данным официальных лиц, причиной обрушения стал обрыв троса. На место происшествия прибыли альпийские спасатели, пожарные, сотрудники правоохранительных органов и службы гражданской обороны.

«Это произошло всего через неделю после того, как канатная дорога, с которой открывается вид на Везувий и Неаполитанский залив, вновь открылась для посетителей», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в университете Флориды погибли пять человек.