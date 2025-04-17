Во Флориде произошла стрельба в университете, есть погибшие

В университете Флориды в четверг произошла стрельба, пишет издание WFTV. Стало известно, что в результате происшествия погибли минимум пять человек.

По данным журналистов, здание было атаковано двумя стрелками, которые были вооружены автоматическими винтовками. Они открыли стрельбу по студентам и преподавателям, многие пытались забаррикадироваться в аудиториях.

Известно, что пятеро погибли, четыре человека ранены. По данным СМИ, один нападавший был ликвидирован на месте, а второго задержали. Их мотивы выясняются.

Ранее стало известно, что в США задержали женщину, торговавшую человеческими костями, странная торговка оказалась родом из штата Флорида.