После окончания специальной операции должен быть собран специальный военный трибунал, который оценит действия националистов на Украине. Так считает сенатор Валентина Матвиенко, она написала об этом в своем Telegram-канале.

Сожжение одесского Дома профсоюзов станет одним из ключевых дел в данном следствии. По крупицам будет собрана вся правда и об этом преступлении, и о многих других. При этом не должно быть срока давности для тех, кто замешан в злодеяниях.

«Виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности», - указала Матвиенко.

Она напомнила, что даже спустя 10 лет за сожжение людей так никто и не ответил. Украинские власти не рвутся расследовать данное преступление, а Запад позорно молчит и бездействует по этому поводу.

Ранее Валентина Матвиенко призвала провести ревизию в сфере международных отношений. Она считает, что часть заключенных ранее договоров и соглашений стоит отменить, если они не отвечают интересам России.