Матвиенко предложила создать трибунал для расследования преступлений украинских нацистов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
После окончания специальной операции должен быть собран специальный военный трибунал, который оценит действия националистов на Украине. Так считает сенатор Валентина Матвиенко, она написала об этом в своем Telegram-канале.
Сожжение одесского Дома профсоюзов станет одним из ключевых дел в данном следствии. По крупицам будет собрана вся правда и об этом преступлении, и о многих других. При этом не должно быть срока давности для тех, кто замешан в злодеяниях.
«Виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности», - указала Матвиенко.
Она напомнила, что даже спустя 10 лет за сожжение людей так никто и не ответил. Украинские власти не рвутся расследовать данное преступление, а Запад позорно молчит и бездействует по этому поводу.
Ранее Валентина Матвиенко призвала провести ревизию в сфере международных отношений. Она считает, что часть заключенных ранее договоров и соглашений стоит отменить, если они не отвечают интересам России.