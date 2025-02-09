В Италии посетительница музея случайно порвала картину XVI века
В Италии посетительница музея случайно порвала картину эпохи Возрождения
Фото: [Медиасток.рф]
В Италии посетительница музея повредила картину XVI века, стоимость реставрации которой достигает нескольких тысяч евро, сообщила местная газета Giornale di Brescia.
Директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов отметил, что выставка пользуется популярностью. Она посвящена эпохи Возрождения и проходит в городе Брешия. На нее приходит большое количество людей. С одной из посетительниц случился несчастный случай, но женщина не пострадала.
«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала», — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.
По данным газеты, женщина задела работу мастера Моретто. Уникальность холста в том, что изображение нанесено с двух сторон. На одной — неизвестные святые, а на другой — образ Девы Марии. Эксперты предполагают, что работа была выполнена в период с 1522 по 1524 год. Хоругвь применялась для литургических церемоний.
Директор также сообщил, что восстановить полотно возможно. Картину уже направили в лабораторию, где специалисты проведут реставрацию. Местные СМИ опубликовали ее фото. Пострадал правый нижний угол. Линия разрыва четкая и ровная, поэтому полотно подлежит восстановлению. В противном случае картина была бы непригодной. В музее заявили, что экспонат был застрахован. С посетительницы не будут требовать денег.
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