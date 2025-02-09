В Италии посетительница музея случайно порвала картину XVI века

Директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов отметил, что выставка пользуется популярностью. Она посвящена эпохи Возрождения и проходит в городе Брешия. На нее приходит большое количество людей. С одной из посетительниц случился несчастный случай, но женщина не пострадала.

«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст. К счастью, посетительница не пострадала», — рассказал директор Фонда музеев Брешии Стефано Караджов.

По данным газеты, женщина задела работу мастера Моретто. Уникальность холста в том, что изображение нанесено с двух сторон. На одной — неизвестные святые, а на другой — образ Девы Марии. Эксперты предполагают, что работа была выполнена в период с 1522 по 1524 год. Хоругвь применялась для литургических церемоний.

Директор также сообщил, что восстановить полотно возможно. Картину уже направили в лабораторию, где специалисты проведут реставрацию. Местные СМИ опубликовали ее фото. Пострадал правый нижний угол. Линия разрыва четкая и ровная, поэтому полотно подлежит восстановлению. В противном случае картина была бы непригодной. В музее заявили, что экспонат был застрахован. С посетительницы не будут требовать денег.

Ранее сообщалось, что более 750 художественных выставок провели в библиотеках Подмосковья с начала года.