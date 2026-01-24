Представитель Иваново‑Вознесенской епархии поддержал браки до совершеннолетия, но при условиях

По словам представителя Иваново-Вознесенской епархии отца Макария, биологическая способность к рождению детей возникает у человека раньше достижения 18-летнего возраста. Свое мнение священнослужитель озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Священник пояснил, что если юноши и девушки, еще не ставшие совершеннолетними по закону, демонстрируют моральную зрелость и готовность взять на себя ответственность за создание семьи, то они могут заключить брачный союз с согласия своих родителей или официальных опекунов. Отец Макарий добавил, что правовые нормы в этой сфере, по его убеждению, должны играть лишь вспомогательную роль, а не быть главным ограничителем.

Священник также поделился личным опытом, отметив, что на практике сталкивался с ситуациями, когда браки регистрировались до того, как оба супруга достигали возраста совершеннолетия. Он уточнил, что органы ЗАГС проводят такую регистрацию при наличии всех необходимых разрешений, предусмотренных законодательством.

«В общем, в индивидуальном порядке это было бы правильное решение при должной поддержке со стороны семьи, опеки, вероятно, духовенства, чтобы во вступлении в брак не было формализма», — подытожил он.

