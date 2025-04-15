В Ивановской области директора дорожного департамента подозревают во взяточничестве

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель задержаны по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 млн руб., сообщил ТАСС.

«При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

Следствие предполагает, что деньги задержанным передавал представитель коммерческой организации, которая подавала заявки на заключение государственных контрактов. Согласно предварительной информации, в обязанности задержанных входило создавать благоприятные условия для компании. Установлено, что компания занимается ремонтом автомобильных дорог и оказывает услуги по их содержанию. Предполагается, что представитель организации передал чиновникам более 50 млн руб.

По данным агентства, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В прокуратуре считают целесообразным назначить заключение под стражу. Источники сообщили, что обыски в квартирах подозреваемых уже проведены. Данные о том, были ли найдены улики или доказательства, на данный момент не предоставлены.

Ранее сообщалось, что инспектор ГИБДД из ЯНАО попал под суд за получение взяток для выдачи прав.