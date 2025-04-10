В ЯНАО полицейский попался на получении взяток

Правоохранителя задержали в газовой столице ЯНАО за получение взяток, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

В Новом Уренгое будут судить бывшего инспектора дорожного движения, который с июня 2023 года по май 2024-го принимал взятки. Деньги он брал от экзаменующихся на вождении. Средства обеспечивали взяткодателям водительские удостоверения категорий «А» и «В» без прохождения экзаменов: и теории, и практики.

Взятки передавали через посредника. В общей сложности мужчина получил 95 тысяч рублей.

Все замешанные в схеме обогащения инспектора сотрудничали со следствием. Самого продажного полицейского осудят по статье УК РФ о получении взятки должностным лицом.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали главу башкирского УФСИН за превышение полномочий.