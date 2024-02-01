Жители Уфы возмутились предложением местной власти помогать чистить улицы

В администрации Калининского района города Уфа проинформировали о проведении субботника с целью очистки дорог от снега. В социальных сетях жители раскритиковали подобную инициативу, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Субботник намерены провести 1 и 2 февраля. Жителей просят самостоятельно выбрать место, где они будут расчищать снег. Нет требований и по площади уборки. Сообщение об этом появилось на странице в социальной сети. Ниже в комментариях люди начали возмущаться, почему должны выполнять работу коммунальщиков.

«Опять все на горожан хотите свалить? Тогда зачем нам коммунальщики?» — пишет Алесь Б.

Люди оставили много комментариев в негативной тональности, что снег никто не чистит. Проблема актуальная для жителей многих районов Уфы. Горожане отмечают, что каждый год происходит одно и то же: снег либо не убирают, либо после чистки улиц оставляют огромные сугробы вдоль проезжей части.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев согласен, что коммунальщики не справляются, имея много техники. Он также отметил, что есть альтернативные способы помощи — организация субботника и привлечение арендованной спецтехники.

Ранее мы сообщали, что в центре Ижевска не убирали снег после прошлого снегопада, а в ближайшие выходные ожидается выпадение большого количества осадков.