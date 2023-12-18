В Ижевске СК начал проверку в связи со взрывом на АЗС утром 18 декабря

В понедельник утром, 18 декабря, на АЗС в Ижевске произошел взрыв. Сотрудники СК приступили к доследственной проверке, сообщает udm-info.ru .

Очевидцы сообщают, что сначала был слышен хлопок, напоминающий по звуку выхлоп газа. Затем началось возгорание. На место происшествия прибыли пожарные. Им понадобилось 16 минут для ликвидации огня. Площадь распространения пламени не составили десяти квадратных метров.

Клиентов в момент происшествия на АЗС не было. В здании находился руководитель и администратор. Мужчины получили ожоги различной степени и доставлены в больницу. Состояние удовлетворительное.

Согласно предварительной версии, на АЗС произошла вытечка газа. Здание комплекса обогревали газовым оборудованием. По факту доследственной проверки могут возбудить дело по причине оказания услуг, которые не соответствуют правилам безопасности.

Сотрудники СК опрашивают свидетелей, проверяют камеры наблюдения и изучают все обстоятельства дела.

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