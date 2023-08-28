В Ижевске установили факт фиктивной прописки мигрантов

В Ижевске задержали женщину, которая прописывала мигрантов в своей квартире, сообщает udm-info.ru . Каждый проживающий платил женщине по 1,5 тысячи рублей.

В настоящее время женщину задержали. Неизвестно, есть у нее гражданство РФ. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина приехала из Азербайджана. Она многодетная мама. Женщина купила квартиру и начала фиктивно регистрировать в ней мигрантов из Азербайджана и Узбекистана.

Мигранты узнавали о женщине от своих знакомых. Звонили и договорились о встрече. Стоимость незаконной услуги составляла 1.5 тысячи рублей. Дальше женщина обращалась в МФЦ и прописывала мигрантов. Всего таким способом было зарегистрировано 13 человек. В настоящее время женщину задержали. Она находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству РФ за подобное правонарушение женщине могут выписать штраф или лишить свободы сроком до трех лет.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который обязывает мигрантов, которые решили получать гражданство РФ, становиться на воинский учет и в случае необходимости соглашаться на мобилизацию.